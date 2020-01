Nouvelle inondations en centre Bretagne

Appareil Xiaomi

MI 9

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 2.25 mm

ISO 144

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Snapseed 2.0

GPS 48°N, 3.32°E

Altitude GPS 133m

Il pleut quasiment sans discontinuer depuis hier après-midi. On approche la barre de 50 mm en un peu plus de 24h. Dans ce contexte de sol hyper saturés par les pluies automnales et de fin décembre 2019... La réaction des cours d'eau ne se fait pas attendre et s'annonce plus importante que fin décembre.