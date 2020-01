fin du beau temps

Pas de gelée matinale,la couche nuageuse n'est pas bien épaisse mais le soleil ne sortira probablement pas aujourd'hui.par endroits des virga de neige dégringolent de la couche de Sc; c'est la fin d'un longue période de beau temps sec et frais.

Une bonne couche de neige serait la bienvenue en moyenne montagne où elle fait défaut ... wait and see...