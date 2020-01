Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/5.7

Focale 55 mm

ISO 100

Objectif EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STMÿÿŒl

Mesure Multi-segment

Photographe JOANNA PENNERATH

Flash No Flash

Perte de 4°C de 13h30 où il a fait 16°C à 14h00 où on chute autour des 12°C. Depuis le mercure ne fait que décroître ( 10,8°c actuellement), l'observation des nuages vers 16h00 nous montre un ciel inhabituellement empli de mammatus, on observe par ailleurs chutes de neige et de petites pluies. Une heure plus tard, tout le ciel est dégagé par la tramontane, les nuages lourds et gris se retrouvent repoussés vers la Méditerranée au Sud-Est.



