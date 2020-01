Retour du soleil

Dim. originale 3968*2976px

Après la perturbation d'hier, le flux a viré au NO, et le mistral a chassé les nuages de basses couches. Quelques nuages élevés circulent encore dans le ciel provençal, et forment parfois quelques lenticulaires au milieu des éclaircies.

Malgré la fraîcheur matinale, il fait déjà bon au soleil, certains en profitent déjà comme ici sur la plage du Bestouan à l'entrée du port de Cassis.