Retour de la niege sur le Ventoux

Photo prise peu avant 17H à la Grande Terre (en face du village), avec vue sur le Mont Ventoux où il a enfin reneigé hier (ce dernier était sans neiges depuis quelques semaines) il y est tombé entre 10cm et 25cm selon l'altitude.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/zGe14BOtOtc



Fin d'une journée plutôt ensoleillée, et pour une fois de saison. Vent faible mais présent. Hier soir phénomène un peu inattendu, alors qu'il était prévus qu'il pleuve le matin et qui fasse beau l'après-midi, il n'est quasiment rien tombé le matin, mais au soir venus dans un brouillard épais est survenu un orage… Oui un orage en plein hiver, de plus modéré à fort, avec de fortes pluies, fortes rafales de vent et même de la grêle (faible)… Mais l'orage a été rapide… Au total 15mm.



Min/Max du jour : -1°C/6.5°C ; 3.5°C au moment de la photo sur place, mais également au village, alors qu'il faisait 9°C à Apt (7km; 220m d'altitude) où généralement il n'y a que 3° d'écart…



Pluviométrie Janvier : 20mm



Vigilances :

MétéoFrance : Vert

Qualité de l'air : Bon



Bilan décembre 2019 :

Température maximale : 15°C (18/12)

Température minimale : -2°C (11-12/12)

Précipitation maximale en 24H : 100mm (01/12)

Précipitation totale : 220mm

Rafale maximale : ≈ 75-80km/h (21/12) 75km/h (10-17/12)



BILAN 2019 :

Température maximale : 40,5°C, localement 41°C par endroit sur la commune (28/06) !! = Record absolu pour Sivergues !

Température minimale : -8°C (11/01)

Précipitation maximale en 24H : 100mm (01/12)

Rafale maximale : ≈105km/h (05/05)

Hauteur maximale de neige : 3cm (30/01)



Notes/événements météorologiques notables :

Au total 8 vigilances oranges plus 1 rouge.

Conclusion : L'année 2019 pour Sivergues et le Vaucluse aura été marqué par un fort coup de vent, mais pas record le 05/05. Mais surtout par une très forte canicule fin juin, avec une vigilance rouge (la 1° pour le Vaucluse) et des records absolut, signe que le temps se réchauffe énormément… Une sécheresse modéré pour l'été, mais rien de comparable au reste de la France et à 2017. Sols extrêmement saturés sur la fin d'année (environ 800mm depuis septembre), et dire qu'en 2017, l'alerte renforcé pour la sécheresse étant encore active jusqu'en janvier 2018, sans avoir eu de pluies significatives durant plus de 8 mois ! Ces 800mm en moins de 4 mois, on saturés les sols, et généré de fortes crues par exemple le Calavon a battu au moins deux crues historiques… Le mois de novembre a été plus froid que le mois de décembre…