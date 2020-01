Retour de la neige

Appareil Panasonic

DMC-FZ62

Exposition 5/16 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.5 mm

ISO 800

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Une dépression à 997 Hpa sur le Sud de l'Ontario se propage au Québec ce soir... Ici depuis 17h pm c'est une neige fine et poudreuse qui tombe tantôt faible, tantôt plus forte par un mercure de -13°C.



Cette neige devrait s'affaiblir en fin de nuit . On s'attends à une quinzaine de centimètres pour l'épisode.



Avec la neige au sol déjà présente nous avons entre 15 et 25 cm au sol pour le plaisir des yeux et de marcher dedans !



Bonne soirée!