Fraîche instabilité

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/180 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.92°E

Altitude GPS 175m

Ces gros cumulus sont annonciateurs d'une petite et triste averse qui se sera produite moins de deux heures plus tard, apportant faibles gouttes et flocons mourants (minoritaires qui plus est !).

C'est donc cela l'hiver ? Quelques séquences éparses permettant d'observer une poignée de jours de faible gel consécutifs ? Et quelques rares flocons pour lesquels une vigilance de chaque instant s'impose afin de ne pas les rater ? Triste époque...



Bonne journée à tous !