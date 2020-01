Goutte froide en Méditerranée

Dim. originale 3968*2976px

La dépression Gloria qui se creuse vers les Baléares et va donner du gros temps sur la Catalogne et le Roussillon est visible au Sud depuis la Côte Bleue. Passagèrement plus proche des côtes provençales, les altostratus filtrent le soleil, alors que de gros cumulus lointains donnent au large quelques averses.



Photo prise depuis la plage du Verdon en direction du SO.