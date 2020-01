Altocumulus undulatus

ÉPISODE MÉDITERRANÉEN INTENSE ET DURABLE À partir du lundi 20 janiver, un épisode méditerranéen va se mettre en place sur le Roussillon et, dans une moindre mesure, le Languedoc et la Corse. De fortes pluies sont attendues sur ces régions durant plusieurs jours. Le vent sera aussi de la partie et un aspect de plus en plus orageux pourrait se faire sentir à compter de mardi. Enfin, la neige tombera en grande abondance sur les reliefs, principalement l'est des Pyrenées et, en début d'épisode, pourrait toucher temporairement les premières hauteurs des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Avec la remontée des températures en cours d'épisode, la fonte du manteau neigeux de moyenne altitude et les fortes précipitations conduiront à des réactions hydrologiques : le risque de crues est élevé sur de nombreux cours d'eau de ces secteurs. Au cours de l'épisode, on devrait atteindre les 200 à 400 mm de précipitations, dépasser le mètre voire le double-mètre de neige, en altitude et les 100, localement 110 km/h sur les côtes. Il est donc nécessaire de rester vigilant et de surveiller l'évolution de la situation.