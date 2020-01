Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Tel est l'adjectif qui me vient pour qualifier le temps dans le NPDC depuis début janvier, et plus généralement de cette saison froide.



Le ciel est comme cela depuis six jours. Ce brouillard s'est formé en fin de nuit par affaissement du stratus, et aujourd'hui la visibilité oscille autour de 200 m à Lesquin. Température légèrement négative ce matin (-0.4 °C), ça monte péniblement pour atteindre à 15h, 2.5 °C.

Malgré quelques gelées cette semaine combinées à du brouillard, pas de givre à signaler sur la végétation.



On retiendra de cette semaine l'unique tentative d'éclaircie qui a eu lieu mardi midi pendant trente minutes, très vite avortée par le vent de nord est qui nous a advecté les stratus belges.



Les stratus se dissiperont demain soir, pour être remplacés immédiatement par les nuages d'une perturbation, signant le retour de la pluie et du vent pour la semaine prochaine. Aucune chance de voir le soleil, si ce n'est entre les différents fronts à conditions que les éclaircies ne se produisent pas la nuit.