Ascension brumeuse

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/480 sec

Ouverture f/8

Focale 35.5 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.94°E

Altitude GPS 165m

Le cas général c'est : dissipation de la brume peu de temps après l'émergence d'Hélios en raison de l'apparition de (modestes) brises thermiques et de l'assèchement des basses couches consécutif à l'élévation de la température. Enfin, c'est du moins ainsi que je vois les choses, d'instinct. Mais le constat majoritaire, lui, est indubitable, même s'il est empirique.

Et puis il y a les cas minoritaires, comme aujourd'hui, où la brume semble acquérir quelque vigueur, au moins provisoirement, au fur et à mesure de l'ascension de Râ. Peut-être est-ce avant tout une question de "nature" de la brume (sa plus ou moins grande épaisseur) et n'y a-t-il derrière mon constat de bonne foi qu'une sorte de manifestation optique que je n'ai pas encore identifié. Allez savoir !

Environ 2°/3° lors de la prise de ce cliché, après une mini nocturne de l'ordre de 1°/2°.



When you're in (PF inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !