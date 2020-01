Premier orage de l'année !

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 17/2520 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.3°N, 5.37°E

Altitude GPS 48m

Une belle ligne pluvio-orageuse a balayé la Camargue et le littoral bucco-rodhanien en cette mi-journée, apportant une bonne dizaine de millimètres et un bel orage sur la cité phocéenne vers midi, avec plusieurs coups de foudre et intranuageux. Qu'il est agréable, après une longue disette, d'entendre ces gros coups de canon résonner sur la ville et les reliefs qui la ceinturent !



Au moment du cliché pris en direction de l'Ouest depuis le quai de la Fraternité sur le Vieux-Port, la ligne instable s'évacue vers l'Est et des éclaircies commencent à apparaître au NO derrière l'enclume, annonçant un après-midi bien plus lumineux. De grosses gouttes orageuses tombent encore avec une belle intensité sur le plan d'eau, un bel arrosage bénéfique avant l'accentuation des conditions printanières pour finir ce mois de janvier tout sauf hivernal. Cela va rendre encore plus visible la grande avance de la nature, faune et flore étant très sensiblement décalées par rapport à un hiver dit "normal".