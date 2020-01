Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 25 sec

Ouverture f/7

Focale 50 mm

ISO 160

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Et de trois. Troisième jour d'orage de l'année dans l'Hérault en une dizaine de jours. Et on monte encore d'un cran dans la qualité des orages !



Au regard des modèles et d'une situation en plein week-end, la nuit blanche était inévitable. Posté dès 23h près de la vallée de l'Hérault, nous observerons les flashs d'une première activité électrique se produisant entre Bédarieux et Lodève sur les reliefs héraultais. Celle-ci est peu fréquente et noyée, le plafond nuageux est relativement bas mais permet quand même de voir assez loin à l'horizon. Des cellules se forment en continue sur toute une partie nord-ouest/centre-nord du département, devenant orageuses de temps en temps. Petit à petit, les averses se forment aussi sur ma position, obligeant à continuer les prises de vue depuis l'habitacle de la voiture. Ce sera le cas ici quand la situation devient plus costaud aux abords du massif de la Séranne. Un premier impact tombe à gauche, un peu noyé dans la masse pluvieuse, immédiatement suivi du second à gauche qui tombe bien plus près et se rallume en offrant une belle décomposition en chapelet. Ouf, c'est la bonne !



Le déluge se faisait de plus en plus présent avec le lent décalage de l'axe de convergence, il sera temps de se replacer plus à l'est.