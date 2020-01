Turbulence éclairée

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 2.5 sec

Ouverture f/4

Focale 22 mm

ISO 800

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Replacement au nord-est de Montpellier alors qu'une ligne s'est finalement formée du relief aux plaines littorales, très inclinée du nord-est au sud-ouest. La fenêtre de tir sera courte car cette inclinaison induit un rapprochement plus rapide des précipitation sur cette zone. Les lumières de la métropole montpelliéraine laissent deviner un sillage turbulent massif à l'avant de cette ligne, un grand classique de l'observation depuis ce lieu, tandis que la ligne flash de temps en temps (activité électrique moyennement régulière, ce fut le cas sur toute la nuit avec par moment des hausses d'activité... en janvier, on ne peut pas avoir une activité électrique frénétique en général ^^). Je monte alors la sensibilité et augmente la vitesse pour imprimer la structure, les lumières de la ville feront le reste... mais c'est sans compter les flashs à ma droite (hors cadre) qui éclairent sublimement la structure. À 3200 ISO, autant dire qu'il fait jour ! Je retente à 800 ISO alors que la pluie commence à devenir un peu trop gênante et un nouveau flash vient éclairer la bête, cette fois de manière plus soft et donc esthétique.

Il sera ensuite temps de redevancer la ligne et son déluge de pluie et grésil pour se positionner sur le littoral.