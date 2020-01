Intense activité

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 30 sec

Ouverture f/9.9

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

La suite sur le littoral se fera d'abord dans le calme à l'avant du sillage turbulent. L'activité électrique est sporadique et lointaine. Le déluge finit par revenir, en lien avec la formation de nouvelles cellules dans l'axe de la ligne sur le littoral. Déluge totale sur la route pour se repositionner au sud de Montpellier, l'activité électrique est plus en forme à ce moment là avec de gros impacts dans l'extrême sud-est du département. Le temps de se repositionner et de reshooter depuis la voiture, quelques beaux impacts proches sont manqués mais quelque autres se dévoilent comme celui-ci qui tombent quelque part vers La Grande-Motte.

Une nuit blanche de qualité au final, un pur bonus quand on est plein hiver... :) Certaines années, il faut attendre mars pour cela, d'autres c'est dès janvier... mais trois jours d'orages en janvier, je crois que c'est de l'inédit pour moi.