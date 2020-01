Orage remarquable pour la saison

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 30 sec

Ouverture f/5

Focale 85 mm

ISO 200

Objectif 85.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

L'hiver est insipide et inexistant en France, les records de hautes pressions tombent et ceux de hautes températures sont souvent approchés.

Cependant, depuis quelques jours, une dépression (avec des pressions proches de 1030 hPa !) stationne sur la Catalogne et provoque un intense épisode Méditerranéen entre la façade Est de l'Espagne et le Roussillon. Pluies diluviennes, orages, vents forts, vagues records et neige abondante en montagne accompagnent Gloria. A l'approche du week-end, la dépression tend à se combler en remontant légèrement en direction du Languedoc. De petites convergences se forment sur l'Hérault, couplées à un peu d'instabilité, autorisant l'éclosion de cellules orageuses peu mobiles.

Une première salve se produit dans la soirée de jeudi où une ligne d'averses orageuses évolue pendant de nombreuses heures au large de Sète, offrant les premiers clichés électriques de la saison, bien qu'à distance.

En cette soirée de samedi, une nouvelle convergence prend place, cette fois sur le piémont Cévenol. Nettement plus intense, elle forme rapidement un orage multicellulaire particulièrement puissant pour la saison, glissant lentement en direction de la Camargue en passant par le Montpelliérain tout au long de la nuit.

L'activité électrique, dans un premier temps très faible, s'active en gagnant la plaine littorale et se compose de coups de foudres puissants mais souvent noyés comme c'est le cas sur la photographie depuis les hauteurs de Gignac.

La cellule apporte entre 20 et 40 mm de pluie en moins de 2h et de grésil recouvrant parfois les sols.

La saison se lance tôt et de manière inespérée cette année dans la région ! En espérant que ce ne soit pas un faux départ...