Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 0m

La ligne pluvio-orageuse qui a concerné Marseille en mi-journée s'est évacuée vers l'Est en faiblissant. À l'arrière, les éclaircies ont été brèves, et les altostratus ont vite repris le contrôle du ciel.

Dans une ambiance très calme, l'humidité résiduelle de basses couches se concentre et se condense surtout au pied des reliefs à l'Est de Marseille, sous forme de brumes ou de brouillards. Ces derniers sont notamment bien visibles au pied du massif du Garlaban. Les crêtes des massifs de l'Étoile, Garlaban et Sainte Baume sont elles parfaitement dégagées.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction de l'Est.