Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 23/30343 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.09°N, 5.81°E

Altitude GPS 0m

Après une nuit claire et une matinée ensoleillée, le ciel se voile sous des cirrostratus, et se couvre avec l'arrivée d'entrées maritimes par le SO. La température est douce et le vent anecdotique, en témoigne l'état très calme de la Méditerranée.



Photo prise depuis le belvédère de Sugiton au c½ur du Parc National des Calanques.