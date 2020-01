tres nuageux avec quelques eclaircies

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/3200 sec

Ouverture f/2.8

Focale 40 mm

ISO 250

Objectif 24-70mm f/2.8

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe CG

Flash No Flash

Logiciel Capture NX-D 1.5.2 W

Apres une nuit agitée et quelques gouttes d'eau qui ne suffiront pas a reconstituer les nappes phréatiques,Clermont est de nouveau en manque d'eau et nos montagnes de neige.

La journée fut douce et assez nuageuse.