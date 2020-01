Balade printanière !

Appareil SONY

DSC-RX100M3

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/5.6

Focale 8.8 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel DSC-RX100M3 v2.00

Grande douceur, soleil et ciel bleu cet après-midi sur le Vercors !

Et ça va continuer de plus belle...Que va devenir la neige ?