Radieux et printanier

Ce vendredi fut une journée marquée par une franche sensation printanière, avec des vents faibles, une agréable douceur, et un soleil resplendissant du matin au soir.

Les températures ont dépassé les 17 degrés sous abri dans l'intérieur du département, et il faisait chaud au soleil, de quoi profiter de ce dernier jour de janvier en tee-shirt. Les 3 prochains jours s'annoncent du même acabit, dans la lignée de cet hiver qui n'en a plus guère que le nom.

La température minimale de ce mois ne sera ainsi pas descendue en dessous de 5.7°C sur la Corniche, et c'était lors du matin du Nouvel An !



Photo prise depuis la plage du Prophète sur la Corniche.