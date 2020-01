le soleil décline

Fin d'une belle après midi sur le Champsaur .les stratocumulus de ce matin sont rapidement devenus très discrets .Témoins de cette humidité, cette barre persistante sur la face SSW de la Petite Autane dominant le village d'Ancelle .

Au premier plan une série de barkhanes et zastrugis rappelle le vent violent de ces derniers jour . Plus à droite les congères ensevelissent les poteaux de clôture de plus d'un mètre .

A noter ,mais peu visibles sur ce cliché : quelques petits départs ponctuels de coulées d'avalanche en poire .