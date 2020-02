WeekEnd perturbé

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5600

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/8.0

Focale 35 mm

ISO 320

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Mesure Multi-segment

Photographe Charly GARDIEN

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.14

Le premier weekend de Février s'annonce perturbé avec nuages, pluie et vent prévus. L'ambiance automnale se ressent déjà ce matin en Auvergne avec plus de 10°C au lever du jour. Douceur et humidité persistent depuis hier.

