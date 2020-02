Le printemps de l'hiver provençal

Dim. originale 3968*2976px

Ce dimanche est marqué par un ressenti exceptionnellement printanier sur le sud de la France, avec des températures hors saison pour un 2 février, dépassant localement les 20 degrés sous abri dans les vallées du proche littoral varois. Évidemment, la sensation au soleil est bien plus chaude, et impose le repas dominical en extérieur au soleil et toute la journée en tee-shirt, comme si l'on était pas un 2 février.

La faune, mais surtout la végétation ont pris un cycle de plusieurs semaines d'avance, et l'explication est probablement ailleurs que sur un simple épisode de douceur ponctuel.



Photo prise depuis la vallée du Gapeau en direction du NO.