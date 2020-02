Débordements nuageux au couchant

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 27/30647 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.14°N, 6.04°E

Altitude GPS 92m

Toute la journée, sous le chaud soleil du Midi, les débordements nuageux étaient visibles vers le Nord de la Provence, en marge de l'imposante couche nuageuse qui concerne les régions plus septentrionales.

Ces débordements de nuages élevés auront magnifié durant plusieurs dizaines de minutes après ce cliché le ciel provençal, au terme d'une journée particulièrement printanière et agréable, avec une douceur hors saison pour un 2 février.



Photo prise depuis la gare de la Pauline-Hyères. À gauche de la photo, on distingue le massif de Sicié, sur les communes de la Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages, et l'émetteur TDF de Notre-Dame du Mai au sommet, d'où votre serviteur a capturé tant de couchers de soleil il y a une quinzaine d'années, lors des débuts de la présente rubrique Photolive d'Infoclimat.