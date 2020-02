La rivière sans limites

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 150m

L'Helpe Majeure n'était qu'en vigilance jaune ce matin lors de la prise de ce cliché, contrairement à sa s½ur Mineure qui elle était en orange, certes. Néanmoins lé débordement était très conséquent en ce lieu habituellement bien aqueux, il faut évidemment en convenir.



Si on s'en réfère à Vigicrues (et à la station de référence de Flaumont-Waudrechies toute proche, moins de 2 km à vol d'oiseau), nous n'étions qu'une petite quinzaine de cm en dessous du niveau atteint en mars 2008 :

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=D015656001&CdEntVigiCru=1&GrdSerie=H&ZoomInitial=3&CdStationsSecondaires=



Notez la tentative de lever de soleil à l'arrière-plan qui aurait pu donner un peu de cachet à tout ceci, totalement avortée.



Bonne journée à tous !