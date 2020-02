retour d'un ciel plus habituel

retour d'un ciel plus habituel Gap 2020-02-04T10:30:00+01:00

Après le ciel ocre d'hier , le bleu règne sur Gap et son bassin . le vent est moins fort qu'hier mais le ressenti est bien négatif .

Fort contraste entre Alpes du nord et du sud:tandis que derrière moi vers le nord c'est le gris qui domine (voir photo précédente), côtés E et S c'est le bleu qui donne un air printanier .En descendant je croiserai les premières fleurs de bulbocodium !...c'est le printemps ?