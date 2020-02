Fort Mistral

Dim. originale 3968*2976px

43.24°N, 5.36°E

Après les récentes journées printanières et notamment celle d'hier, le changement de temps prévu est bien arrivé avec la brusque levée d'un violent Mistral peu avant le lever du jour. La nuit avait été très calme et douce, ainsi, la température maximale de ce jour a été mesurée sur notre station de la Corniche à 7h du matin avec 15.7°C. Depuis 17h30, la Tn est en cours et ce soir, le ressenti n'a plus rien à voir avec celui d'hier.

L'épisode de Mistral a connu son pic d'intensité en début d'après-midi et bien qu'en légère atténuation au coucher du soleil, la rade marseillaise est encore bien agitée avec la houle tapant sur les rochers et soulevant des nuages d'embruns.

Sous un ciel bleu azur toute la journée, la visibilité est logiquement maximale et depuis le sud de la rade, la Corniche à droite et la Côte Bleue à gauche sont parfaitement visibles, contrairement à la veille sous la brume sèche.



Photo prise depuis la Madrague de Montredon en direction du Nord.