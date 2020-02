Fort Mistral au couchant

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 3/1544 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.23°N, 5.35°E

Altitude GPS 60m

Le Mistral qui a soufflé violemment en journée est encore fort ce soir, assurant un ciel d'azur et une intense lumière typique de ce temps provençal.



Quelques cumulus résiduels du ciel de traîne plus au nord arrivent à descendre la vallée du Rhône et arrivent déchiquetés par le Mistral sur le Golfe du Lion. Le coucher de soleil qui approche enfin de 18h les éclaire de chaudes couleurs grâce à ses derniers rayons. L'îlot et le phare de Planier se détachent de l'horizon juste à droite du soleil disparaissant vers l'ouest.



Photo prise depuis la Madrague de Montredon au sud de la rade de Marseille.