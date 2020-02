La Zorn en crue !

Appareil samsung

Comme prévue des débordements des cours d'eaux ont lieu dans le Bas-Rhin suites au bonnes pluies de ces dernières heures.



Ici la Zorne au niveau de Hochfelden qui déborde innondant les champs et laissant croire à un immense lac.



Jadis après ces inondations et lors des refroidissement ces étendues gelaient et il était alors possible de faire du patin à glace dessus.