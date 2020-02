La chartreuse vue de dessus

Appareil DJI

FC220

Exposition 1/240 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.73 mm

ISO 100

Objectif 26.3 mm f/2.2

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Windows)

GPS 45.39°N, 5.76°E

Altitude GPS 1628m

Un petit peu de neige (10/15 cm à 1200m hein ! Pas de quoi hurler de joie ...)

Un rayon de soleil !

Vite je prends de la hauteur avec mon VTTAE pour apprécier tout ça, au dessus de Saint Laurent du Pont.

Et je prends même mon drone, pour prendre de la hauteur sur la hauteur ...



Et voilà ...

Pas vu un seul chamois ce matin. Étonnant !

Un peu froid aux mains et aux pieds, mais je ne regrette pas.