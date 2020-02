Code barre du coucher de soleil

Dim. originale 5120*3840px

Journée très agréable en Gironde, avec ce soir un joli coucher de soleil, agrémenté de plusieurs traînées de condensation parallèles les unes aux autres, faisant penser à un code barre. Actuellement, le vent d'altitude les a étalées et elles ne forment plus qu'un voile qui s'évacue vers l'est.

Bonne soirée à vous tous :)