Retour au calme

Le Mistral, encore très fort la nuit dernière et assez fort aujourd'hui, est en nette atténuation ce soir, en témoigne l'état du plan d'eau du Vieux-Port, seulement ridé.

Les températures sont revenues au moins provisoirement à des niveaux plus conformes pour un début février, comprises aujourd'hui entre 8.2°C et 13.8°C sur la Corniche.



Après une journée avec un ciel d'azur intense et sans nuage, quelques bancs d'altostratus circulent au coucher du soleil dans le ciel de Provence, pour en magnifier le début de soirée.