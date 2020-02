plâtrage en altitude

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Après trois jours de tempête, les hauts sommets dépassant 3000 m retrouvent le soleil et dévoilent leurs parois rocheuses complètement blanches.

Une quinzaine de cm de neige légère est tombée hier à 1500 m dans le vallon conduisant au lac de la Plagne.



Avec le vent, de nombreuses plaques se sont formées et le bruit des tirs d'avalanche des station des Arcs et de la Plagne résonnent dans la vallée.