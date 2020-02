Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après avoir rebroussé chemin tout à l'heure, je me dirige dans le Beaufortain sur un terrain plus facile, mais aussi plus enneigé. Il est en effet tombé 40 à 50 cm au dessus de 2000 m ici et de nombreux skieurs sont venus faire leur trace aujourd'hui.



Quelques cumulus traînent encore sur les pentes, il suffira de monter encore un peu pour en sortir.