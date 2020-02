Restes humides

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/350 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.9°E

Altitude GPS 143m

La prairie inondée à l'arrière-plan trahit le fait que la Rivière Majeure s'y est sans doute déversée lors de son pic de crue. En effet, celle-ci est montée jusque 1 m plus haut que ce que vous pouvez ici voir à l'image, ce qui est très respectable mais encore à "distance raisonnable" des niveaux que l'on peut considérer comme problématiques.

Quoique, avec 50 cm de plus que ce qui fut atteint, il n'est pas dit que j'aurais pu accéder au pont depuis lequel ce cliché fut pris...



Hello Earth (KB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !