Vue sur les Alpes (du Sud) depuis Sivergues dans un hiver très doux

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/6.3

Focale 33.9 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Photo prise vers 15H15, sur les hauteurs Sud de Sivergues au lieu dit le Castellas à 670m d'altitude avec vue sur les Alpes du Sud situés à plus de 80km à vol d'oiseau…

Certes la neige y est présente, mais vu d'ici par apport à la normale d'hiver la neige a l'air faible et haute en altitude avec cet hiver extrêmement doux.

D'ailleurs plus proche de Sivergues, il n'y a même pas de neige sur le Ventoux (1912m) et la Montagne de Lure (1826m) ! Pourtant habitués a êtres blancs en cette saison.

De plus pour Sivergues les gelées matinales pourtant habituelles en hiver se font rares, et quand elles arrivent la température de passe généralement pas en dessous de -2°C, mais ce matin pour la première fois de la saison nous avons eu localement du -4°C. La précédente température la plus froide datait de novembre (donc hors de l'hiver) avec -3°C. Nous sommes plutôt habitués a avoir en moyenne les matins d'hiver -4°C/-5°C, et occasionnellement -8°C voir plus bas au moins une fois par an. Nous en sommes loin. D'habitude au bord de la route se trouvent des stalactites, il n'y en a eu aucune cet hiver…

Les températures maximales elles aussi s'affolent avec lundi des records pour début février battus : 19.5°C pour Sivergues, et plus de 22°C en plaine !

Mardi pour les maximales nous avons perdus en moyenne 10°C en 24H, et le vent soufflait fort environ 90km/h pour Sivergues, parfois supérieures à 105km/h sur certains reliefs de l'Est et 167km/h au Ventoux. Pourtant pas de vigilance jaune, tandis que le lendemain pour 90-100km/h seulement en vallée du Rhône, MétéoFrance à lancé la vigilance jaune… Il y a donc eu de mon avis une inégalité de vigilance…



Journée ensoleillée, vent <10km/h.

Min/Max du jour : -2.5°C loc. -4°C/11°C

Pluviométrie février : 0mm



Bilan Janvier 2020 (Sivergues) :

Température maximale : 14°C (31/01)

Température minimale : -2°C (02-05-19/01)

Précipitation maximale en 24H : 15mm (10/01)

Précipitation totale : 42mm

-Rafale maximale : ≈ 65 km/h (22/01)

Notes/événements météorologiques notables :

Orage inattendu le 17/01. Contrairement à d'habitude janvier 2020 aura été souvent doux et nuageux. Tandis que généralement en janvier le temps est froid et ensoleillé… La pluviométrie s'est nettement calmée à la suite des 800mm tombés entre septembre te décembre 2019…

Températures donc douces, et pas de fortes gelées alors qu'en 2019 la T°n était de -8°C. Et la T°n de novembre 2019 -3°C (décembre 2019 : -2°C).





Vigilances :

MétéoFrance : Vert

Qualité de l'air : Bon