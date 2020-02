Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Plus de six heures me sont nécessaires pour gravir les 2300 m de dénivelé me séparant de la Tête du Ruitor, mais le décor en vaut la peine.

Ici la vue porte sur le massif du Mont Blanc dans son intégralité.



Le glacier du Grand est parfaitement bouché, et parsemé du nombreuses traces de descente, issues des déposes en hélicoptère...

Pas de dépose aujourd'hui, je n'ai vu absolument personne de la journée.