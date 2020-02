Si loin de la tempête !

Pendant que la moitié Nord de la France et une grande partie du nord de l'Europe sont sous l'influence de virulentes dépressions et tempêtes, ce dimanche est particulièrement calme et radieux sur Marseille et la Provence en général, sous la protection des hautes pressions anticycloniques méridionales.

Les pressions sont ainsi voisines de 1030 hPa sur la Provence ce midi, pendant que l’Écosse est soumise à des pressions très basses voisines de 950 hPa, soit un gradient de 80 hPa d'écart entre le nord de la Grande-Bretagne et le sud de la France, d'où la tempête qui passe sur la Manche !



Le vent est anecdotique et seulement présent sous forme de faibles brises, et les voiliers ont bien du mal à progresser sur une Méditerranée très calme.

Dans une agréable douceur, le soleil brille ardemment au milieu d'un ciel d'azur, bref, le contraste est total avec les régions septentrionales.



Photo prise depuis le parc Montvert sur la Corniche en direction du SO.