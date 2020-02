Ciel gris et vent, le linazéen toujours dans les cultures

Ce jour dimanche 09 février, ciel gris et vent en Sud-Vienne. Nuages rapides venant de l’ouest (mer). Pas ou peu de pluie. Les ruisseaux; sources réapparaissent et ce qui ''autrefois'' s'appelait le linazéen revient en surface et inonde les cultures. Photo faite à Linazay 86 400.

