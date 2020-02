Passage de la tempête Ciara !

Nuit agitée dans le nord-est avec de violentes rafales localement supérieures à 140 km/h dans les Vosges. Des pointes à plus de 120 à Strasbourg (record mensuel) et Nancy. Globalement plus de 100 km/h assez généralisés à la région Grand Est.

