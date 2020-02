Ciel de traîne

Dim. originale 3968*2976px

Une journée encore très venteuse en Normandie et aussi sur une bonne moitié du territoire. Les restes de la tempête Ciara sont encore bien présents sur les côtes de la Manche. La Seine-Maritime reste en vigilance orange vague submersive et inondation (la Seine).

Le temps 'aujourd'hui est instable avec de légères éclaircies, de fortes averses de pluie et grêle et un coup de tonnerre peut également retentir dans la masse pluvieuse. Les températures relevées à l'ombre sont de : 6°C à 8h, 4°C à 13h et 7°C à 16h.