sunrise over Corsica Toulon 2020-02-12T07:45:00+01:00

Les conditions venteuses , auront permis d'observer plus facilement l’île de Beauté grâce a une atmosphère épurée et ce depuis le Mt Caume (270 km entre mon point de vue et la Corse !)



La Corse se trouve tout juste en dessous du soleil.



