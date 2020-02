Douce journée d'hiver

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.5

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Photo prise au lieu dit ''Champ'' à l'Ouest du village à 620m d'altitude vers 16H… Vue Sur le Castellas (Bâtiment) avec derrière le Rocher de l'Aiguille et à droite le Pas des Ensarris.

Belle journée ensoleillée qui profite aux cyclistes du ''Tour de La Provence'' de passage dans le Vaucluse Istres-Chalet Reynard (Face sud du Ventoux à 1430m) aujourd'hui et Avignon-Aix demain…

Encore une douce journée dans un hiver extrêmement doux… Voir photo précédente https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-251965-vue-sur-les-alpes-du-sud-depuis-sivergues-dans-un-hiver-tres-doux.html?&auteur=46136.

Il y a tout de même eu du -3°C généralisé jeudi matin, après les -2,5°C avec -4°C localement la semaine dernière… Mais les températures de l'après-midi sont douces pour la saison environ 15°C à Sivergues et 18°C à Apt (plaine) alors que la moyenne max de février de cette station est de 13°C !

Les gelées matinales sont présentes mais faibles (entre 2°C et -2°C), nous sommes habitués à plus froid ! Généralement en cette périodes il y a des stalactites sut le bord de la route qui ne dégèlent pas de l'hiver (même au soleil et température positives) mais cette année il n'y en a même pas !

Ainsi que la neige, malgré de fortes chutes de neige sur le Ventoux en novembre (60cm) cette année la neige manque, il n'y en a même pu sur le Géant de Provence. Pour Sivergues il y a généralement trois chutes de neige faibles (<5cm) par hiver dont une un peu plus grosse (>10cm voire 30cm), cette année aucune mise à part fin novembre mais seulement sur les hauteurs…



Min/Max du jour : 0°C/15°C



Pluviométrie février : 2mm



Vigilances :

MétéoFrance : Vert

Qualité de l'air : Bon