Dennis est bien la

Après les tempêtes Ciara et Inés, une nouvelle tempête frappe l'Atlantique Nord. Le nord de la France est une nouvelle fois plus particulièrement impacté par les vents les plus violents ce dimanche avec des rafales qui atteignent déjà 90 à 95 km/h depuis cette nuit mais largement moins forte que la tempete Ciara du week-end dernier. On peut remarquer toutefois que les températures sont en hausses ce matin lié à cette dépression car on observe 14,3°C à 10h00 ce matin, et un flux de SSO soufflant en rafale.