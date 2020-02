Sortie du gris !

Dim. originale 5461*3641px

Quel dimanche encore!!!

La tempête Dennis nous aura pas épargnée avec de grosses bourrasques de vent depuis hier soir jusque 15h, un bon arrosage (25mm) et une douceur printanière.

Le temps est redevenu subitement calme après le passage du front froid et le ciel commence à se dégager par l'ouest ce soir.

Le soleil en profite pour réchauffer notre ciel par des tons plus chaleureux...