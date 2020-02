Crête de Salinas - Les Pyrénées espagnoles

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/4000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 32.65 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Quelle splendide ascension printanière passant par un vrai décor de Western, une cascade, une église abandonnée, un sentier sur crête suspendue survolé par des dizaines de vautours fauves et quelques gypaètes barbus ! Un vrai voyage dans cet Aragon sauvage et désertique.

A gauche, Aiguerri, Visaurin, pics d'Aspe, Lécherin, Ossau Collarada, Collaradeta, Retona et sous l'ossau la Péna de San Salvador.

Le ciel est parcouru par des lenticulaires, signe de foehn et de températures très chaudes côté français avec plus de 25°à Pau !