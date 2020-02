Flux de sud-ouest, rafales, soleil anormalement chaud

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

u5010,S5010

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/11.0

Focale 10.7 mm

ISO 64

Programme Créatif

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

20°C en plaine d'Alsace, le polo en manches retroussées pour escalader les pentes au-dessus de Saint-Nabor, dans le Bas Rhin. La matinée couverte (plafond de nuages d'étage moyen, rares gouttes), puis ciel s'éclaircissant avec accroissement du vent en marge de la tempête Dennis qui sévit au nord ouest. Le vent bien modeste ici par rapport à la tempête Ciara, ne sera d'ailleurs jamais plus fort dans les heures à venir.

Photo : vue en direction de Boersch, Rosheim, Molsheim puis le Kochersberg et les Vosges du nord au fond à gauche.

La douceur est prégnante. Juste une faible gelée au sol un matin la semaine écoulée. Déjà la végétation part. Et aucun véritable épisode froid n'est prévu pour clore février même si dès demain après la pluie un rafraîchissement est envisagé.