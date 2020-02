Panorama des Pyrénées à l'aurore

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/4.0

Focale 10.36 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Avec le défilement des jours, l'astre majeur se lève davantage vers l'est et bientôt au nord-est. Son incandescence matutinale illumine le ciel oriental et les Pyrénées de Bigorre très provisoirement. Les nuages approchent vite depuis l'occident et bientôt il pleuvra.

Ici, une vue élargie du Soum de Bassia (le plus à gauche), pic du Midi de Bigorre jusqu'au pic d'Ossau (à droite)soit 70 km d'envergure environs.