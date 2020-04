Petite évolution diurne

Appareil Canon

Photographe Christian Carmona

Après quatre jours et demi sans soleil et avec de la pluie/bruine, celui-ci revient en grande forme à la mi-journée avec la dissipation du plafond de stratus. L'important réchauffement diurne (jusqu'à près de 24°c dans l'intérieur du département) se traduit par la première évolution diurne de l'année sur les reliefs de l'arrière-pays. Une ambiance encore assez humide et une convection molle cela dit avec des enclumes ayant du mal à se former et zéro activité électrique. Une petite mise en bouche vue de loin en attendant mieux et en attendant de pouvoir partir à leur rencontre, peut-être bientôt...